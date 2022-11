A csodakrém ma már nem elérhetetlen álom. Ott lapul retikülök, úti neszesszerek, zsebek mélyén, fürdőszobák polcain. Sajnos mi, fantáziájukat gyakran reménytelenül elvesztett felnőttek, csak szőlőzsírként ismerjük ezt a végtelen hatalommal bíró varázsszert. Egy hölgyeknek szóló internetes portálon utána is olvastam, mi mindenre hasznosítható. Alapvető funkciója a kiszáradt ajkak ápolása. Ám a weboldal szerint megzabolázhatjuk vele a kóbor hajszálakat, a borzas szemöldököket. Télen a gyakori orrfújások miatt kiszáradt, hámló orrcimpa is regenerálható vele. A kókuszolajat és shea-vajat tartalmazó szájbalzsamok különösen alkalmasak a kiszáradt sarok, térd és könyök hidratálására. Sőt! A megkopott bőr lábbeliket új életre keltő cipővax is ragyogóan helyettesíthető szőlőzsír ajakápolóval.

A hároméves unokámnak teljesen természetes, hogy a szőlőzsír csodakrém. Amikor meglátja a mama bibis kezét, máris bekeni vele azt apró ujjaival, s közben anyáskodva kérdezi meg nagyszülőjét: Elestél a csúszdán? A csodakrém láthatatlanná is tesz. Egy körömhegynyi szer arcra kenésével a bújócska során behozhatatlan előny birtokába juthat bárki. A varázserejű szőlőzsír még a vizet is átváltoztatja almalévé – nem mondanám, ha nem a saját szememmel láttam volna!

Ezer sebből vérző harmadik évezredünknek nagy szüksége lenne a csodakrémre. Talán, ha egy hároméves gyermek szemével látnánk a világot, mindenre gyógyír lenne.