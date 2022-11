Jótékonysági rendezvényt szerveznek Tarnazsadányban Kökény Terézia kislányának, Krisztinának, akinek daganatos szembetegsége van, és az életkörülményeik sem megfelelőek, igen rosszak – osztotta meg a Koczka Ferenc, polgármester a község közösségi oldalán.

A kislány három éves, szemlátóideg daganattal küzd. Az anyukája azt mondta, bármikor elveszítheti a látását, jelenleg kemoterápiás kezelésre járnak Budapestre. A körülményeiket is bemutatták, a falak régiek, a víz nincs bevezetve, a padlózat régi, köves, a bejárati ajtó ki van törve, kimegy a meleg, pedig a kislánynak steril szobára, de legalábbis sokkal jobb környezetre volna szüksége. A Teleházban december 10-én 9-től 16 óráig várják a támogatókat, 17 órától pedig zenés rendezvény lesz. A polgármester elmondta, tárgyi felajánlásokat is várnak akár Krisztinának, akár a felújításhoz, de a megadott számlaszámra utalni is lehet.