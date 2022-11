– Végül közel 209 millió forint állami támogatásból és 31 millió forint önerőből megvalósult beruházás eredménye ez az új épület. Ebben az összegben benne van a régi épület átalakítása, felújítása, új részek kialakítása, illetve a főzőkonyha, az étterem felszerelése, továbbá az irodai bútorok beszerzése. Több funkciót lát el a 430 négyzetméter alapterületű alapszolgáltatási központ. Itt lesz az idősek nappali ellátása, az idősek házi gondozása, a családsegítés, illetve egy 350 adagos főzőkonyhának is helyet ad az ingatlan. Itt történik az iskolások étkeztetése is. Ezzel nemcsak egy új épületet hoztunk létre, és az itt dolgozók munkakörülményeit tettük színvonalasabbá, de a legfontosabb célt is elértük. Az ide járó szépkorú lakosok és az itt étkező gyerekek a mai kor igényeinek megfelelő központban tölthetik mindennapjaikat – emelte ki Paulenka Richárd.

Szollárné Szabó Alíz, az alapszolgáltatási központ intézményvezetője arról beszélt, hogy hosszas várakozást követően jött el az avatás napja.

– Ez nemcsak nekünk, itt dolgozóknak óriási öröm, hanem a település oly sok lakója számára is. Ennek a hatalmas beruházásnak köszönhetően vehetjük most birtokba ezt a korszerű, minden igényt kielégítő épületet. Úgy gondoljuk, hogy az új központ adottságaiban sok lehetőség rejlik, a régi tradíciókat megtartva új hagyományokat szeretnénk benne teremteni – mondta Szollárné Szabó Alíz.

Horváth László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy nincs szükség az alapszolgáltatási központ külön méltatására, mert az eredmény önmagáért beszél.

– Az a munka és azok az eredmények maradnak meg tartósan az emlékezetünkben, amibe sok erőfeszítést kellett tenni. Amit nem adtak ingyen. Sok-sok évvel ezelőtt kezdődött ennek a központnak a megvalósítása, és sokszor kellett újra nekirugaszkodni, de mégis itt vagyunk az avatáson. Ez az épület azt is szimbolizálja, hogy az élet alapvető erői nem fizikai és nem anyagi vonatkozásúak, hanem az olyan alapértékek, mint a türelem, a kitartás, a hit, és ami jelen esetben az egésznek a kiindulópontja volt, a tisztelet. Tisztelet egymás iránt, tisztelet a nemzedékek között. Ennek az épületnek a fizikai valóságán túlmutatnak ezek az értékek. A világunkban, amikor normák vannak veszendőfélben, eddig stabil közösségi értékek kerülnek támadás alá, nekünk itt, a vidéki Magyarországon, a Mátraalján ragaszkodnunk kell ezekhez az életet fenntartó, alapvető értékekhez – fogalmazott Horváth László.

A Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület Nefelejcs Népdalkörének műsora után Árvai István domoszlói római katolikus plébános áldotta meg az alapszolgáltatási központot. Az ingatlant végül Horváth László, Paulenka Richárd, Szollárné Szabó Alíz és Juhász Zsolt, a kivitelező Thermál Építő Kft. ügyvezetője avatta fel a nemzeti színű szalag átvágásával.