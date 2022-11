Mint ahogyan az a corporate.tesco.hu oldalán olvasható, összesen 93 tonna élelmiszer-adomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartósélelmiszer-gyűjtő akciójában, melyben ismert színészek is részt vettek. A Tesco immár 13. alkalommal csatlakozott, hogy vásárlói segítségével támogatást nyújtson a rászorulóknak az ünnepi időszakban. Az áruházlánc ebben az évben is az adományozott élelmiszerek értékének 20 százalékával egészíti ki a jótékony célú felajánlásokat.

Idén is rendkívül sikeres volt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi karácsonyi élelmiszergyűjtő-akciója, amelyhez az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Tesco is csatlakozott. A vásárlók november 18. és 20. között országszerte 152 Tesco áruházban ajánlhattak fel tartós élelmiszert adományként. Így többek között rizs, hús- és készételkonzervek, szószok és mártások, keksz, csokoládé, bébiétel, tészta, tartós tej, kávé és édesség gyűlt össze a nélkülözők javára összesen 93 tonna mennyiségben. A legaktívabbak a budapesti Váci úti hipermarket vásárlói voltak, ahol a gyűjtést Kováts Kriszta, Pokorny Lia és Fehér Tibor színművészek is segítették. Az adományozók itt összesen 3114 kilogramm élelmiszerrel járultak hozzá a teljes mennyiséghez. Ugyanakkor a kisebb áruházak vásárlói is kiemelkedően adakozók voltak, hiszen az áruház méretéhez viszonyítva négy hipermarket (Esztergom, Ajka, Szombathely, Eger) vásárlói ajánlották fel a legtöbb adományt - tette közzé a jó hírt az áruházlánc.

Forrás: Magyar Élelmiszerbank Egyesület

– Köszönjük mindenkinek, aki akár csak egy üveg lekvárral vagy egy doboz teával segített szebbé és boldogabbá tenni a nehéz sorsú emberek karácsonyát. Rendkívül hálásak vagyunk az önkénteseknek is, akik megszervezték és sikeressé tették a kezdeményezést. Az ő munkájuknak is köszönhetően több mint 111 millió forint értékű termékadomány gyűlt össze a Tesco áruházakban, amit az áruházlánc plusz 22,5 millió forint támogatással egészít ki, további hatalmas segítséget nyújtva egész éves munkánkhoz. Az összegyűjtött élelmiszereket főként időseknek, nagycsaládosoknak, családsegítő szolgálatok és gyermekotthonok ellátottjainak, fogyatékkal élő embereknek, hajléktalanoknak és az ország legelmaradottabb településein lakóknak juttatjuk majd el az ünnepeket megelőző időszakban, illetve a leghidegebb januári hetekben – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.