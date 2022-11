– A séta a közösségi háztól indult, majd a Végvári vitézek terén, a Gárdonyi és a Dobó téren át a Kis Dobó téren fejeztük be, a tanácsadó irodánknál. Mindig kék egyesületi logós sapkában és lufikkal megyünk végig az útvonalon, hogy még figyelemfelkeltőbb legyen – mondta az egyesület elnöke. Közölte, hogy Frederic Banting 1921-ben, a 30. születésnapján jelentette be, hogy izolálta az inzulint. Emiatt november 14. (Banting születésnapja) a diabétesz világnapja, de mára már a teljes november a diabéteszről szól. Az első séta 2000-ben volt, azóta minden évben megtartjuk, ahogy a világ 350 országában is a cukorbetegségről szól ez a nap.

– Én magam kilenc éves koromtól vagyok egyes típusú cukorbeteg, azaz ötven éve élek ezzel a betegséggel, Ifjúsági tagozatunk vezetője, Szerencsi Laura pedig négyéves korától, így külön szórólap is készült az egyes típushoz – tette hozzá. Az első adag inzulint száz éve adták be. 1922-ben az első beteg, aki megkapta az inzulininjekciót, egy tizenéves fiú volt, aki diabéteszes kómában feküdt és már csak órái voltak hátra – mesélte Jakabné Jakab Katalin.