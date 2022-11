– A zöld, lakossági nyomvonal teljes mértékben biztosan nem készül el változatlan formában – válaszolta kérdésünkre Oroján Sándor.

– A külső és a belső változatra van megbízása a NIF-nek, ezt kell vizsgálniuk. Nincs más lehetőség, ugyanakkor ezek módosítása és kombinációja természetesen lehetőség. Valamint az ezekhez közeleső alternatívákat is beemelhetik a lakossági tervből, ami szerintem kitűnő gondolatokat tartalmaz. Úgy kell elképzelni, hogy eleve a külső és a belső nyomvonalat is lehet mozgatni több száz méterrel, az nem kőbe vésett. Valamint a három szakaszon, vagyis a várost elkerülő, a nyugati átkötő és a felnémeti szakaszon is lehet külön-külön külső, vagy belső nyomvonal a nyertes. Sőt, arra is van lehetőség, hogy egy szakaszon belül átkötéssel váltson a végleges nyomvonal a külső és a belső terv között. Ez például szerintem a Vécseyvölgy út, az Íj utca esetében mindenképp működhet. A csomópontok és ráhordó utak kérdése is fontos a nyomvonal után. Mindenképp el fogjuk mondani, melyek azok, amelyeket jónak tart az önkormányzat és melyek azok, amelyek nem. A Leányka utat például szerintem is be kellene kötni, hiszen ezáltal például elérhető lesz az új útról a vár – mondta a fent említett, lakossági tervben is vázolt megoldásra.