Másodjára Kolman Gyuláné a Cselekvő Egyesület tevékenységéről számolt be, amely hátrányos helyzetű emberek megsegítésére jött létre. Felmerült, hogy a nyugdíjas házhoz Az Ételt Az Életért Alapítvánnyal ételt szállítsunk. Azt szeretném kérni, hogy az egykori imaházként használt helyiségbe szállíthassuk az ételt, zárt dobozokban, hogy az idősek át tudják venni – kérte. A polgármester biztosította róla, hogy ha azt a helyiséget nem tudják biztosítani, akkor másikat keresnek. Mirkóczki Zita szerint a családsegítőben is ki lehet osztani az ételt.

Gál József a piac helyzetével kapcsolatban beszélt.

– Ha a képviselők decemberben nem dolgoznak, akkor a fizetést sem veszik fel, igaz? Bár most nem erről akarok beszélni. Én ‘89 óta vagyok őstermelő – tért vissza az eredeti témához. – A piac takarítása nem elégséges. Volt olyan termelő, aki patkányt, egeret talált az áruja között. Nagyobb figyelmet kellene fordítani a fertőtlenítésre. Egyébként néhány hete volt a Magyarok Vására, amely nagyon népszerű, de óriási összeget kértek az autósoktól. Harmadrészt arról szeretnék beszélni, hogy a Szépasszony-völgynek nincs gazdája. Csak egy hét alatt 12 betörés, lopás volt. A völgynek a parkolása is borzalmas és a forgalmi rendet is meg kellene fordítani a pincéknél. Miért nem lehet kamerákat felszerelni? – mondta.

– Minden autóval beérkezőnek fizetnie kell az érsekkerti behajtásért, ezt a vásár szervezői nem akarják kifizetni. A Szépasszonyvölgyben három kamera üzemel, és jelenleg folyamatban van a völgy közlekedésének újra tervezése – mondta.

Császár Zoltán a völgy ügyeiért felelős önkormányzati biztos elmondta, hogy a völgy közlekedéséről már egyeztetnek. Kérte a felszólalót, hogy máskor kulturáltabban fogalmazza meg a véleményét.

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy régen rengeteg panasz volt arra, hogy sokan behajtottak az érsekkertbe ami természetvédelmi terület, s öröm, hogy ez megszűnt.

A felszólaló Császár Zoltánnak szeretett volna válaszolni, ám erre nem kapott lehetőséget, bekiabálással jelezte, hogy majd személyesen megosztja vele a gondolatait, de Császár Zoltán közölte, személyesen sem kíváncsi rá.