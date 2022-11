Az EKKE és a katasztrófavédelem közötti együttműködés azért jött létre, hogy a 2008 óta tartott partnerségüket kibővítsék, ennek keretében gyakorlati terepet, helyszínt biztosítanak a mozgókép-és médiaismeret szakos hallgatók számára.

– Az egyetem régióban betöltött szerepe nem csak a kutatásra és az oktatásra korlátozódik, hanem harmadik missziós szerepe is van, ami azt jelenti, hogy a cégekkel, gazdasági szereplőkkel is kapcsolatot tartsanak. Szeretnénk, hogy a partnereinkkel megvalósuljon a tudástranszfer mindkét oldalról, ami mindkét fél számára előnyös. A több éves együttműködés során a katasztrófavédelem szakemberei tartanak kurzusokat az egyetemen, de most ezt szeretnénk kibővíteni. Célunk ezzel az együttműködéssel, hogy gyakorlott szakemberként lépjenek ki az egyetemről a friss diplomások – hangsúlyozta dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora csütörtök reggel a Líceumban.

– A tanulmányaik elvégzése után a fiatalok tele vannak ambícióval, s ilyenkor fontos, hogy milyen közegbe kezdenek el dolgozni. Az EKKE-vel való együttműködés kibővítésével a mozgókép-és média szakos hallgatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapi életébe, feladataiba. Ezáltal a katasztrófavédelem is tükröt kap arról, hogy milyennek látja őket egy kívülálló. Úgy gondolom, ez egy izgalmas feladat, ami érdekes világot nyithat meg előttünk – emelte ki Csontos Ambrus, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dandártábornoka.