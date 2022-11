Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 1993-ban elfogadott Nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló (48/104.) nyilatkozatában megfogalmazott definíció alapján "A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában."

A nyilatkozat a családon belüli - közte a tettleges, lelki és szexuális -, illetve azon kívüli erőszakot és bántalmazást is e kategóriába sorolja.

A nőket érintően a leggyakoribb a családon belüli erőszak, vagy párkapcsolati erőszak. Az erőszak kapcsán nem csak a konkrét bántalmazást elszenvedő nők sérülnek, de sérülnek a családban élő gyermekek is. A bántalmazás következményei még hosszú évek múltán is visszaköszönnek, ezért nagyon fontos a családon belüli erőszak minél korábbi felismerése, a megfelelő segítség nyújtása, az erőszakos magatartás megakadályozása, a biztonság megteremtése a bántalmazott és gyermekei részére.

Szerencsére több olyan szervezet is létezik, amelyek a bántalmazottak szükségleteinek megfelelő, professzionális segítséget tudnak nyújtani, ingyenes segélyhívón keresztül felvilágosítást adni, adott esetben közreműködni a segítséget kérő biztonságának megszervezésében.

Ilyen szervezetek elsősorban a személyes szolgáltatást nyújtó szervezetek, mint a településeken működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, az Áldozatsegítő Központ, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), és ilyen szervezet a rendőrség is.

Az OKIT segítséget nyújt a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak. A segélyvonal a nap 24 órájában ingyenesen hívható bármely hálózatból, akár anonim módon is a 06-80-20-55-20 számon. Él az áldozatsegítő vonal is. A a hét minden napján éjjel-nappal ingyenesen hívható a 06 80 225 225-ös telefonszámon.

Egerben az Áldozatsegítő Központ a II. Rákóczi Ferenc utca 10. szám alatt található, telefonon a +36 (30) 3752176-os számon érhető el. E-mail: [email protected] Ha baj van, a rendőrség a 112-es hívószámon bármikor tárcsázható.

A fentiekre hívta fel a figyelmet a napokban a Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület vezetője, Nagy Ferenc a szervezet közösségi oldalán.