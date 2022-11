Az egyesület vezetősége fontosnak tartja a tagság egészségügyi ismereteinek a bővítését. Ennek jegyében került sor arra a foglalkozásra is amelyen a vezető mentőtiszt egy oktatóbábu segítségével mutatta be az életmentés mozzanatait, illetve azt, hogy miként lehet stabil oldalfekvést biztosítani a bajba került embernek. Egyben arra biztatta a jelenlévőket, hogy adott esetben ne féljenek cselekedni, mert a laikus segítség is esélyt ad az érintett életben maradására.

– A mentőszolgálat szakemberei nem hagyják magukra a segítőket – mondta Deutcsh Ákos. - Amióta telefonon vezérelt újraélesztés van, bátorítani tudjuk őket. Folyamatosan közöljük velük, hogy mit kell tenniük, s az a tapasztalatunk, hogy így egyre több embert tudunk bevonni ebbe a fontos tevékenységbe. Ami a defibrillátort illeti: az emberek tartanak tőle, pedig nem kellene. Ezek a készülékek teljesen automata módon működnek, csak követni kell a rajtuk lévő utasításokat. A gond inkább azzal van, hogy ezek a közterületeken elhelyezett szerkezetek sok esetben el vannak zárva, s így nem érhetők el, amikor szükség lenne rájuk.