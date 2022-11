November ­25-én, pénteken nyit az adventi vásár a Kossuth téren, a városháza előtti placcon. A helyieket ételek, italok és ünnepi programok várják. A betlehemi jászolt idén is élő állatok teszik különlegessé. Emellett most is lesz ingyenes körhinta, hétvégente pedig sztárfellépők szórakoztatják majd a közönséget. Itt lesz mások mellett Singh Viki, Vásáry André és Lola is. Advent első vasárnapján, 27-én a Grassalkovich Énekegyüttes ad koncertet a belvárosi templomban, majd Horváth Richárd polgármester meggyújtja az adventi koszorú első gyertyáját.