– A fűtés korszerűsítése, az épület szigetelése nem olcsó, bár nagyon fontos. Viszont pár ezer forintból lehet venni szigetelőszivacsot ajtóhoz, ablakhoz. Nem a leghatékonyabb megoldás, de jobb a semminél. A nyílászáróknál használhatunk huzatfogókat. Télen érdemes vastagabb függönyöket felakasztani, akár a bejárati ajtónál is. Napsütéses időben érdemes elhúzni a függönyöket, üvegház módjára akár egy-két fokkal is melegedhet a lakás belső tere télvíz idején. A kályhákat, fűtőtesteket ne takarják nagyméretű bútorok vagy függöny, mert akadályozzák a megfelelő hőterjedést. Pár ezer forintért beszerezhetünk a fűtőtestek mögé hőtükör fóliát, ami a fal felé áramló hőt is a lakás felé tereli. Fontos a fűtőtestek takarítása, a lerakódások, a por csökkentik a fűtés hatékonyságát. A lakás levegőjének frissítése idejére télen a fűtést minimumra kell venni, majd intenzív átszellőztetést végezni, s utána újra felvenni a fűtést. A hőérzetet párologtatással, meleg szőnyegek leterítésével is lehet javítani – sorolta Vásárhelyi Csenge.