A naptáraink ma már tele vannak világnapokkal, jeles alkalmakkal és évfordulókkal, gyakran egy napra több is jut belőlük. A nyugodt, tisztelgő főhajtáshoz, még ha jó szándékból, segítőkészségből, tiszteletből, hazafiúi érzésből fakadóan is, ricsajos mellékzöngéktől kísért tömegrendezvények is társulnak. Ettől az az érzésem, hogy az veszik el az emlékezésből, ami a legünnepélyesebbé teszi azt – a meghittség. Ám ha a családi évfordulókra gondolok, már más az érzésem.

Párunk, gyermekünk, unokánk, szüleink születésnapját, névnapját nem jelzi naptár, nem figyelmeztet naponta a kalendárium az éppen aktuális megemlékezésre, nem készülünk rá külső jelképekkel, csak a lelkünkben él a várakozás, hogy külön ebből az alkalomból is köszönthessük szerettünket.

A feleségemmel tegnap ünnepeltük a házassági évfordulónkat. Ugyanolyan meghitten, minden felhajtás nélkül, mint amikor megismerkedtünk, vagy amikor a kora esti sétáinkra indulunk, vagy éppen legelőször bámulhattuk meg elnémult csodálattal első unokánkat a szülészet üvegablakán keresztül.

Tegnap sem hívtunk vendégsereget, nem durrogtattunk petárdákat – csak emlékeztünk az anyakönyvvezető, majd a lelkész előtti feledhetetlen pillanatokra. Közben majszoltuk az egyetlen ünnepi kelléket, a feleségem készítette utánozhatatlan kókuszos csokigolyót, amit a közepébe rejtett egy szem meggybefőtt teljesen „megbolondít”. Olyan kerek volt aznap is a világ, mint a csokigolyó.