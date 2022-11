Unokáim szintet léptek, az „Ezmiez?” korszakukat felváltotta a „De miért?”. Rendkívül okos gyerekek, élénkek, érdeklődők, előfordul már, hogy két percig is tudnak ugyanarra a dologra figyelni. Például a mesecsatornákra. Emlékszem, annak idején a gyerekeimmel is így volt, mígnem a kezdetleges videolejátszóban rongyosra pörgették a végtelenített szalagot.

Persze, harminc-egynéhány év alatt nagyot fordult a világ, a Tom és Jerry a mostani kicsiknek talán már túl lassú, pedig volt benne akció bőven, ha nem is olyan vibrálóan, mint a jelenidők univerzumaiban. A figyelmük átalakult, másfajta célt keresnek maguknak. Csupán egyetlen dolog nem változott, a „De miért?”.

A türelmes szülő ilyenkor megpróbálja megválaszolni az ezredik ugyanolyan kérdést is. Ez ugyanis a záloga annak, hogy a gyerek újabb lépcsőt teljesítsen, az ismereteit más irányban is bővítse, ne érje be az egymondatos, lepattintós feleletekkel. Régi igazság, hogy minden ebben az életkorban dől el, ekkor kódolható, hogy atomfizikust vagy utcaseprőt nevelünk, függetlenül attól, hogy bármelyiket lenéznénk.

A fejlődéstörténet szinte korlátlanul írható, de azt veszem észre, bizony mégis van határ, talán még visszalényegülés is. Mi egyéb lenne az oka annak, hogy – látva a világban most történő folyamatokat – egyre gyakrabban vesz erőt rajtam a tanácstalanság, szinte menekülök a múltba, rég elfeledett önmagamhoz, kutatva a megválaszolhatatlant: de miért?