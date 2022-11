– A családomban is voltak katonák, engem is vonz az egyenruha. Jelenleg autószerelőnek tanulok, de a leendő szakmám kapcsán el tudom képzelni a jövőmet a seregben is – mondta mielőtt társaival tovább ment volna a következő állomásra.

A város határában lévő gyakorlótéren szituációs harcászati pálya várt rájuk: itt gázálarcot húztak, ami megnehezítette a célzást, amikor a terepen szembe találkoztak a feltételezett ellenséggel. Ugyancsak próbára tette őket a Kossuth Zsuzsanna középiskola területén lévő akadálypálya, ahol egy lerobbant gépjárművet kellett eltolniuk, majd kézigránátdobás következett. Ezután fegyverrel a hátukon vetették át magukat a magas palánkon, majd egy hordágyon fekvő sebesült társukat mentették az egymást követő akadályokon át.

Még ki sem fújták magukat a versenyzők, máris egy szituációs lézerfegyveres harcban találták magukat a város alatt húzódó pincerendszerben. A sejtelmes fény- és hanghatások szinte félelmetessé tették a küzdelmet, amit a földalatti járatok elágazásainál felbukkanó ellenséges katonák ellen vívtak.

– Ez nagyon élethű volt, s számomra a legérdekesebb is – mondta a lézersugarat érzékelő sisakot viselő Kovalcsik Tímea, az egyetlen lány a hatvan versenyző között, aki az egri bornemisszások 10/a osztályának a csapatát erősítette. – Az akadálypálya viszont eléggé megviselt – vallotta be. Nem mondta, de arra célozhatott, hogy a palánkon való átmászáskor bizony elkelt a fiúk segítsége.

Ezen a napon kellemes volt az idő, sokan jöttek-mentek a városban, az emberek ugyancsak megfordultak a kezükben térképpel rohanó kadétok után. Az Érsekkertben lévő Ninja Warrior akadálypályára tartottak, ami többek számára kemény kihívásnak számított. Bizony, össze kellett szednie az erejét annak, aki függeszkedve, az egyik rúdtól a másik lengő karikáig himbálózva végig akart menni rajta, hogy aztán egy kis harangot megkoccantva jelezze kitartása eredményét. Néhányan el is véreztek itt, s bár ha leestek, újból és újból nekivághattak, ez azonban öt perc büntetőidő levonásával, hozzá még társaik cukkolásával, netán morgolódásával járt.

Akárhogy is történt, a győzelemre vágytak ugyan, de végül is a részvétel volt a fontos.