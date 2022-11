Többféle élelem is kitehető: Az első csoportba tartoznak az olajos és lisztes magvak, ezek közül a leggyakoribb téli madáreleség a napraforgó magja, de szeretik a kölest, a kukoricát, a muhart, a tökmagot és a diót is. Ezt a típusú eleséget madáretetőben célszerű elhelyezni, esetleg érdemes némi faggyúval „cinkegolyókat” készíteni és kiakasztgatni. Másik típusa a madáreleségnek az állati eredetű zsiradékok: faggyú, háj, szalonna, nyesedék, akár egy kis húsmaradvány is. Harmadik csoport a konyhai hulladéknak számító növényi anyagok, mint a konyhai zöldségek, amik a főzésből kimaradtak, vagy a romlásnak indult gyümölcsök. Természetesen a teljesen ép gyümölcsöt is szeretik. Ezeket olyan helyekre érdemes kiszórni, ahol a madarak (különösen a rigók) könnyen elérhetik. Az áruházakban is kaphatóak különböző, előkészített madáreleségek, általában ezek is megfelelőek.

Nem lehet eléggé kiemelni, hogy kenyérrel, egyéb pékáruval történő etetés tilos! A madarak emésztőrendszere ezeket nem képes megfelelően feldolgozni, főleg, ha eláznak, így könnyen vezetnek betegséghez, pusztuláshoz. Sós, fűszeres eleség (pl. sós mogyoró, sós szalonna), erjesztett, savanyított anyagok hatása hasonlóan káros lehet. Megavasodott olajos magvakat sem szabad nekik adni.

Víz kihelyezése abban az esetben nem szükséges, ha van olyan állandó vízfelület a közelben, amely nem fagy be. Ha nincs, vagy befagyott, akkor tehetünk ki vizet olyan tálban, amely nem mély, hogy a madarak fürödhessenek is benne. A meleg vizet a madarak nem szeretik, így nem érdemes ilyet kitenni csak amiatt, hogy később fagyjon meg.