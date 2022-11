Idehaza nem maradt több út, a protokoll szerint a kezelések véget értek. A család végül Németországban talált reményt: Kölnben egy magán immun-onkológiai klinikán személyre szabott hő-vírus terápiás kezeléseket kaphat Marci. Ennek köszönhetően a kisfiú életminősége rengeteget javult, a bent ragadt daganat immár három éve nem nőtt tovább, sőt, az anyuka beszámolója szerint méretei csökkenő tendenciát mutatnak a kezeléssorozatnak köszönhetően.

Az oldalon azt írják, Szabó Marcell az egyike azoknak a súlyosan beteg gyerekeknek, akiket az idén támogatunk a XI. Focival a gyógyulásért jótékonysági teremtorna keretében. Érte is találkozunk december 28-án, Gyöngyösön.

Tudjuk, hogy sokan vannak, akik szeretnének ugyan, de nem tudnak eljönni a rendezvényre. Ők a távolból is segíthetik a jótékonysági program céljait. Akinek lehetősége van támogatni a súlyosan beteg, illetve mélyszegénységben élő gyerekeket, kérjük, adományát az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítványnak utalja el. A közleménybe, kérjük, írjátok be: Focival a gyógyulásért.

Mi úgy tudjuk, mindazok, akik jönnek a tornára, s mindazok, akik a távolból segítenek, ugyanúgy gondolják: a végén úgyis arra emlékszünk, amit másokért tettünk - zárul a felhívás. Fotó: heol-ra, forrás fb, Focival a gyógyulásért