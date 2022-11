Az Ódry-ház építési telke már eladó, a hirdető szerint kiváló adottságú helyen turisztikai célú vagy lakóingatlan is épülhetne. Portálunkon tavaly március végén számoltunk be arról, hogy megkezdődött a hajdanán szebb napokat is látott Ódry-ház lebontása a megyeszékhelyen. Akkor a munkálatok még meglehetősen a kezdeti fázisában jártak, nem sok jel utalt arra, hogy néhány héttel később már hűlt helye lesz az egriek egyik ikonikus épületének. Végül 2021. április közepére teljesen lebontották az épületet, mára pedig már értékesíteni próbálják a telket.

Ahogy az a hirdetésben szerepel, a hét és fél méteres építési magasság pince, földszint, emelet és tetőtér is kialakítására is lehetőséget enged. Kíváncsian várjuk, mi létesül majd az egykori család fagylaltozóból, és gyertyaöntő műhelyből.