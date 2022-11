Két esztendeje márciusban a tanároknak szerveztek továbbképzést Törökországban, Anamurban. Rá egy évre, no­vemberben Olaszországba, Palermóba látogathattak el a tanárok és a tanulók. Idén márciusban a spanyolországi Almeríán töltöttek el emlékezetes napokat, áprilisban pedig Lengyelországban, Ziebicében vendégeskedtek. Idén májusban viszonzásul Pétervásárán fogadtak negyvenöt vendéget. Ennek az évnek a nyarán virtuális találkozókat tartottak finn, török és szerb partnerekkel, előkészítve a személyes találkozást. Egy hónapja, októberben a finn Tornio városában fogadták a pétervásárai tanárokat, diákokat, s még ebben a hónapban előkészítették a törökországi randevút Izmirben. A múlt héten érkezett meg Pétervásárára a szerb és a török delegáció. A külhonból érkezettek a fogadó családok vendégszeretetét élvezték. Számos szabadidős programot szerveztek számukra. Megtudtuk, hogy az idén decemberben Izmirbe látogat néhány tanár, jövő januárban pedig a finn pedagógusokat látják vendégül Pétervásárán. Jövő februárban a törökországi Adana az úti cél, márciusban pedig a szerbiai Nis városába látogatnak. Ezek mellett folyamatosan készítik elő a következő pályázatokat is. Mindebben nagy szerepe van Pap Andrea tanárnőnek, aki a projektkoordinátori feladatokat látja el. A rendkívül aktív tanulók mellett az iskolában működik egy tanárokból álló Erasmus-team, amelynek tagjai szintén lelkiismeretesen teszik a dolgukat. A projekt megvalósításához rengeteg szakmai segítséget kaptak a Hatvani Tankerületi Központ Pályázati Osztályától.

Új kultúrákkal ismerkedhetnek

A múlt héten újabb külföldi diákcsoportot üdvözölhettek a településen. Eged István, Pétervására polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy nagyon büszke a város általános iskolájára, egyebek között azért is, mert számos nemzetközi programban nagy sikerrel vesz részt az intézmény. Mindemellett tanulmányi és sportversenyeken, különböző pályázatokon is mindig sikeresen szerepelnek a tanintézmény diákjai. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyermekek új kultúrákkal ismerkedjenek meg, új élményekkel gazdagodjanak a külföldi utazások során, amelyek olyan jövőbe mutató tapasztalatokat jelentenek, amely tudást hosszú távon is kamatoztatni tudnak a nebulók. A mostani delegáció Törökországból és Szerbiából érkezett.