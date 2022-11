Az elmúlt pár napban szép kapásokkal gazdagodtak a Tisza-tavon horgászók. Nagy Róbert kitartó volt, megfelelő a taktikával, és jól is időzített, így a fogás sem maradt el.



– Az élő Tisza mindig is nagy kihívást jelent, ám ha kitartóak vagyunk, megfelelő a taktikánk, és jól is időzítünk, akkor a fogás sem marad majd el. Etetőkosaras végszereléket alkalmaztam, mézes-pálinkás kosárbavalóval és csalinak, ezúttal, három szem kukoricát fűztem a horog alá. Mindez jó választasnak bizonyult, hisz a nyolc méteres vízben, sikerült három szép pontyot is kifognom: egy 14, egy 11,70, és egy 7 kilogrammos akadt a horogra – írta meg a Tisza-tavi Sporthorgász oldalán.

Bakondi Donát pedig több mint két napot töltött a Tisza-tavon. A horgászata eredményesen zárult, a Sarudi-medencében sikerült egy 8,5 illetve 17,40 kilogrammos pontyot is fogni.