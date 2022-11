Hatvanban Márton-napi vigasságot rendeztek a Gesztenyéskert Óvodában. A gyerekek egész héten készültek a programra, dalokat, mondókákat is tanultak. Az intézmény udvarán táncos mulatságot tartottak, a kicsik énekes produkciókat adtak elő. Az eseményen lámpás felvonulást is tartottak, a gyerekek és a szülők világító lámpásokkal sétálták körbe a feldíszített intézmény udvarát. A gyerekek Márton-napi püspök keresésében is részt vehettek, majd mindenkit megvendégeltek a vigasságon: libazsíros kenyérrel és forró teával kínálták a résztevőket.