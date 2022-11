– Hetvenedik születésnapján köszöntötték egyetemi kollégái azt az oktatót, akit nagyon sok minden köt az egykor főiskolához, majd egyetemhez. Igaz is. Milyen érzés hetven évesnek lenni?

– Ha valaki nekem korábban arról beszélt, hogy milyen 70 évesnek lenni, akkor mindig arra gondoltam, hogy ez még olyan távoli, még sok a dolgom, még tele vagyok energiával. Most azonban szembe kell néznem az egyszerű ténnyel, hogy 70 éves lettem. Fura érzés, de egyúttal örömteli is, hiszen teljesnek érzem az életemet. Szerető család vesz körül, a három unokámmal gyakran vagyok együtt, még akkor is, ha a kisebbik lányom külföldön él – mondta Lőrinczné dr. Thiel Katalin.

– Régi ismeretségünk okán is van egy olyan megérzésem, hogy nem a kötögetős, idősödő nénik nyugdíjas életét éli.

– Vannak feladataim, nyugdíjas professor emeritaként még tanítok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, Szentendrén pedig – ahol hat éve a férjemmel élek – kuratóriumi tagja vagyok az Ars et Vita Alapítványnak. Befogadott a város, sok előadást tartok, publikálok a Hamvas Béla életművével összefüggő kutatásaimból. Szerencsére sokfelé hívnak előadást tartani az országban, Budapesten és a határom túl is. Büszke vagyok rá, hogy kurátori vezetésemmel létrehoztunk egy életműkiállítást az író műveinek és tanításának bemutatására. A három nyelven elkészített tárlatot Szentendre mellett Egerben, Budapesten, Eisenstadtban, Pozsonyban, Eperjesen, Zentán, Balatonfüreden, Tiszaújvárosban, Balatonberényben és Balatonmáriafürdőn is sikeresen mutattuk be kisérőprogramok mellett. Még van energiám dolgozni, valahogy úgy van ez, hogy lélekben fiatalnak érzem magamat, s ez erőt ad.

– Adja magát a kérdés: miért választotta épp a pedagógus pályát?

– Nagyszülőkig visszamenőleg tanítók és tanárok voltak a felmenőim. Édesapám és Édesanyám - jó értelemben véve – „hazavitték az iskolai munkát”, az örömöket, a gondokat és a problémákat megosztották egymással. Egész életemben azt láttam magam körül, hogy mennyire fontos és szép ez a hivatás, s hogy a nehézségek ellenére mennyi örömet ad. Viccesen azt is mondhatnám, hogy az én tanári felkészítésem már gyermekkoromban elkezdődött. Az egyetemen ma is azt tanítom a leendő tanároknak etika órán, hogy aki tanár, az mintát kell, hogy mutasson tisztességből, emberségből, igazságszeretetből, hogy a példa erejénél nincs fontosabb.

– Miként emlékezik vissza saját tanári munkájára?

– A tanári pályán töltött több mint négy évtized igen változatos volt. Fiatal oktatóként olyan kollégák közé kerültem, akik átsegítettek a kezdeti nehézségeken, akikkel meg lehetett osztani a problémákat, de akikkel jó hangulatban, baráti közösségben tudtunk együtt dolgozni. A Filozófia Tanszék önállóvá válása után még fokozottabban tudtunk a tudományos munkára koncentrálni, én is elkezdtem publikálni, kutatási területet választani, konferenciákon előadni. Mind a mai napig Hamvas Béla több ezer oldalas grandiózus életművének kutatója vagyok, mára országos ismertséggel. Maszkjáték című – Hamvas Béla életművét elemző - könyvemet német nyelvre is lefordították, Mainzban ma is tanítanak belőle etika szakon. Óráimat filozófiatörténetből, egzisztencia- és életfilozófiákból, etikából és Hamvas Béla személyiségetikájából tartottam és tartom ma is.

– Emlékeim szerin a tanítás mellett bekapcsolódott a hallgatói Tudományos Diákköri munkába, majd ennek a területnek intézményi felelőse lett, s ezt követte egyre több feladat, egészen a rektorhelyettesi posztig. Voltak-e nehézségek, buktatók?

– Soha nem felejtem el, amikor először kellett megszerveznem az országos TDK versenyt a társadalomtudományok és a filozófia területén. Több száz egyetemista dolgozatának bemutatását, értékelését kellett megszervezni, létrehozni országos szaktekintélyekből a különböző zsűriket és esténként színvonalas programokat szervezni. Az órai munka és a hallgatókkal való foglalkozás mellett további intézményi feladatokat kaptam, dékánhelyettese lettem a frissen létrejött Bölcsészettudományi Karnak. Mivel korábban nem voltak karok a Főiskolán nekünk kellett kialakítani a működés kereteit, formáját. Sok új dolgot vezettünk be, például létrehoztuk a Pap István Díjat, amelyet évente egyszer adományoztunk egy-egy kiváló tanárnak. Ekkor alapítottuk a Pandóra füzeteket, a karon oktató kollégák publikálási lehetőségeit bővítendő. Mindenképpen izgalmas és tanulságos időszak volt. Hauser Zoltán rektor úr meghívására ezután lettem oktatásfejlesztési rektorhelyettes. Örömmel kapcsolódtam be az intézményfejlesztés feladataiba, hiszen ez az időszak minden szempontból kiemelkedő volt. Ekkor zajlottak az egyetemmé válás előkészületei és nem mellesleg a Líceum épületének rekonstrukciós munkálatai is. Legfőbb feladatom az intézmény képzési portfóliójának bővítése volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyetemen jelenleg működő szakok nagy részét abban az időben sikerült akkreditáltatni. Soha nem felejtem el azt az intenzív időszakot, amikor két nyár is a több száz oldalas szakindítási dokumentumok előkészítésével telt.

– Számos feladata volt a főiskolán, majd az egyetemen, de a Líceum falain kívül is voltak elfoglaltságai. Mire tekint vissza a legnagyobb örömmel?

– Az intézményi feladatok mellett országos megbízatásaim is voltak és mind a mai napig vannak. A Magyar Akkreditációs Bizottság több bizottságában is dolgoztam, így tagja voltam a Szabad Bölcsész, a Bölcsészettudományi és mind a mai napig a Pedagógusképzési Bizottságnak.

Ha visszatekintek az eltelt évtizedekre, akkor jóleső érzéssel nyugtázhatom, hogy én is hozzátettem valamit ahhoz, amit ma az egri felsőoktatás jelent. Elmondhatom, hogy sok elismerésben is részem volt. Oktatói munkámért Miniszteri Dicséretben, Iskolateremtő Mestertanári címben, Tudással Magyarországért Emlékplakettben részesültem. Büszke vagyok arra, hogy a Pro Academia Agriensi kitüntetést is megkaphattam. Országos kutatói tevékenységemért pedig Hamvas Béla Emlékplakettet adományoztak számomra. Nyugdíjba vonulásom után, 2018-ban az egyetem professor emerita címmel ismerte el tanári munkásságomat.