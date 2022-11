– Az szokványos, hogy az orvosok eljönnek a könyvtárba és anyagokat gyűjtenek, olvasnak. A mai azonban nem egy mindennapi esemény, ugyanis az nem túl gyakori, hogy orvosként alkotnak, illetve írnak – emelte ki Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, az egri könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese. A Ragály–2019 Orvos írók dekameronja a járvány idején kötet bemutatóját csütörtök délután tartották a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.

A Magyar Orvos Írók és Képzőművészek Körének (MOÍKK) elnöke köszöntőjében beszélt mindennapi félelmeinkről, szorongásainkról, s röviden elmesélte a kör megalakulásának történetét is. Majd kifejtette a könyv megszületésének körülményeit, valamint bemutatta a kötet létrejöttében közreműködőket is.

– Mikor másfél év szünet után újra összegyűltünk, mindenki elmesélte a járvány idején szerzett személyes tapasztalatait. Ekkor jutott eszembe, hogy ezeket a történeteket érdemes lenne belefoglalni egy könyvbe. Hiszen a történetek írói végig a frontvonalban voltak, s ez volt az első világjárvány, amit saját magunkon tapasztaltunk. A könyvben 20 orvos író jeleníti meg a gondolatait elbeszélésekben, novellákban és versekben. A járvány idején megfogalmazódott gondolatok, történések kaptak helyet a kötetben – fejtette ki dr. Misz Írisz.

A könyvet Brenyó József, a Peregnius Kiadó igazgatója, a könyv szerkesztője mutatta be. Brenyó Tamás, a kiadó művészeti vezetője pedig szemelvényeket olvasott fel, Bodó Boglárka könyvtáros közreműködésével. A MOÍKK egri orvos képzőművész 3 tagjának alkotása is megtekinthető volt könyvbemutató alatt, ami közben pogácsával és teával is készültek a résztvevőknek, még hangulatosabbá téve ezzel a délutánt. Az eseményt a MOÍKK, a Peregrinus Kiadó, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rendezte.