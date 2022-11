EGER. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELNIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1870. NOVEMBER 11.

Városi és megyei hirek.

A folyamatos esőzések következtében utczáinkon oly nagy a sár, hogy alig járhatók. De kétszeresen érezhető az esőzések kellemetlen következménye a specialis-utczában, hol pedig a kocsikkal való közlekedés igen nagy. Míg a vele párhuzamos rózsa-utczában, bár nem meredek, s kocsit is ugyszólván csak elvétve lát, a vizfolyás ki van kövezve; a meredek specialis-utcza, melyen a kocsik folytonsoan járnak, teljesen el van hagyatva, a vizfolyást kikövezni nem tartották szükségesnek, miért is tele van gödrökkel, melybe a kocsik éj idején néha ugy belesülyednek, hogy az utasok kénytelenek az alvó lakosokat fölverni és segitségül hivni.

Ez utczának, ugy látszik, nincs gazdája, mert ha a várost kérdezzük, azt mondják: ez megyei közlekedési út, tehát a megye tartozik gondját viselni; ha a megyéhez fordulunk, azt felelik: a város szedi ez uttól a hasznot, csináltassa meg tehát a város. És igy évről évre marad minden a régiben, a lakosok pedig ennek daczára kénytelenek a nagy községi adót fizetni. A város a nyár folytán megcsináltatta a főutczai Kohn és Nánásy féle házak előtti járdát, a közbeneső Lieb-féle ház előtti rosz járda pedig a régi állapotban maradt, hogy miért? azt a hatóság tudja. Azt hisszük, hogy a város képviselőtestületének ily dolgokra is ki kellene terjesztenie gondjait. *

Beküldetett. T. szerkesztő úr! A mint tudom, önnek az ablaka előtt vonul el a Széchenyi utcza, s igy naponkint van alkalma látni és taposni azon sártengert, mely ez utczát tejfölkint elboritja. Vajjon emlékszik-e még ily sártengerre?

Én emlékezem: volt már ez igy máskor is. De arra is emlékezem, hogy az időben akadt egy jótevő, ki e nagy sarat az utfélre összekapartatta, s alkalmas időben azt onnan el is hordatta.

Nem tudom, e jótevő él-e még, de nagyon megörvendeztetne jóságával, ha azt velünk ezuttal is éreztetné; de minélelőbb, mert majd meglep bennünket egy reggel a fagy, és eztán lágy időben egész télen át lesz alkalmunk e lágy sarat taposhatni; mitől Isten őrizz!

EGRI UJSÁG. MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER: KEDDEN ÉS PÉNTEKEN. 1894. FEBRUÁR 13.



A kaáli tüzvész. Egy község lángokban.

Iszonyu, megdöbbentő szerencsétlenség rázta fel álmukból szombaton éjjel az éjfél óráiban, a mit sem sejtő kaáliakat. Tudósitónk a következőket irja:

Tegnap (10-én) éjjeli ½ 12 órakor harangok kongása, dobpergés hallatszott. Tüz van! tüz van!! kiáltások hangzottak mindenfelől. Józsa István háza állott lángokban, mely a vele összeépített olajsajtótól gyuladt ki. Hatalmas föstgomolyok kóvályogtak a nyaldosó lángok felett s a szikrák, mint valami fényes csillagok, szálltak szerte szét, meggyujtva mindent a hová leestek. Iszonyu látvány volt ez!

A másik perczben már égett Ördögh orvos háza is; kis idő mulva pedig nyolcz ház melléképületeivel együtt állott lángokban. A szerencsétlenek alig tudtak valamit megmenteni, oly gyorsan terjedt a tüz. Kétségbeesve, jajveszékelve sirtak, amint látták, hogy emészti meg a tűz kis vagyonkájukat.

Egy Kaáli Ferencz nevü dohányos embernek, ki tegnap jött haza s költözött be lakásába, mindene oda égett; beteg édes anyja pedig ijjedtében meghalt. 16-20 család lett hajléktalanná s néz a legnagyobb nyomor elé. A házak egyrésze biztositva volt. A kár több ezer forintot halad meg.

A tűzoltásnál segitséget nyujtottak Kápolnáról s Kompoltról egy-egy fecskendővel. Erdőtelek, Tarna-Bod, F.-Abony – mint szomszédközségek – nem tartották emberbaráti kötelességüknek, hogy segitséget nyujtsanak oly tűznél, mely éjjel ½ 2 órától reggeli 7 óráig tartott.