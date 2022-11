Ifj. Szuhai Gyula szerint jó volt a verseny, kicsit kevesen voltak, de év végére nagyon jó volt. Mint mondta, a szabadtéri szezonban az Európa Bajnokságon korosztályában ötödik helyen végzett (tavaly el is nyerte a címet), majdnem az összes korosztályban szerzett győzelmet, vagy helyezett lett, a szilvásváradi OB-n csapatban bajnok lett, egyéniben pedig ötödik.

Úgy érzi, mindegyik idei versenyében volt valami jó, 150 centiméteren is nyerni tudott. Kifejtette, nagyon jó lovaik vannak, Perthy Jackson a kedvence, vele nyeri a legtöbbet. A ló 160 centiméteres akadályokon is versenyzett már, ő 150-en, illetve a magyar bajnokságon 155 centiméteren ment vele.

- Az Országos Bajnokság volt talán a legjobb itt, azon voltak a legtöbben, a legizgalmasabb verseny is volt. A nyáron majdnem hetente versenyeztünk, a felkészülés ugyanaz, ha tanulunk valamit, akkor változtatunk az edzésterven. Idén ifjúsági kategóriába kerültem föl, ami nagy lépés, hiszen 130-ról 145-re mentünk föl, kicsit féltem tőle, de bíztam magamban – fejtette ki ifj. Szuhai Gyula.

Hozzátette, nehéz a nemzetközi mezőny, az EB-n 130-an indultak, közülük lett ötödik. Ott 145 centiméteren versenyeztek, de nagyon technikás a pálya.

A most kezdődött fedeles szezonról elmondta, fedett pályán csak bajnokságot, illetve a mostanihoz hasonló versenyeket rendeznek, ezeken szeretne minél eredményesebb lenni. Lesz változás a lovakban, mindig van ígéretes utánpótlás, de Perthy Jacksont nem cserélik le

Arról, hogy van-e rivalizálás öccsével elárulta, mindegyiken versenyen van ilyen, azt szereti, ha van ellenfél, akkor izgalmas a futam. Öccse, Rodrigo is jó lovas, jó ellene versenyezni, hiszen mindig le akar őt győzni, ezért neki is muszáj teljesíteni. A mostani összevetésben is annyira izgult emiatt, hogy el is tért balra az egyik akadálynál. Egymást viszont nem zavarják össze, ő örül, ha a testvére nyer.