Pétervásárán kedden délután rendeztek közmeghallgatást a városi művelődési házban. Mint azt Eged István polgármestertől megtudtuk, annak ellenére, hogy két éve nem volt lehetőség hasonló fórumra, és sok helyen hirdették az eseményt, viszonylag kevesen vettek részt azon.

Diavetítés előadás keretében mutatták be az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket, majd szó esett a tervekről is. A legfontosabb ezek közül, hogy jó ütemben halad az ipari park létesítésének előkészítése, s végre megkezdődött a 23-as főút felújítása. Észak-Heves legnagyobb útfejlesztése 72 kilométeres útszakaszt érint Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A fejlesztésnek köszönhetően a térség új gazdasági lendületet vehet, s Pétervására is kihasználhatja a kiemelt vállalkozási övezet címmel járó előnyöket.

Szó esett arról is, hogy a közelgő télre felkészült az önkormányzat. A szociális tűzifát és a zsákos szenet januárban osztják szét a rászorulók között, s elkülönítettek a költségvetésben egy külön szociális keretet is, amelyből a legszegényebbeken tudnak segíteni.

Többen érdeklődtek a Keglevich kastély sorsáról, ám erre a kérdésre nem tudott újat mondani a a város vezetője. A jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé az ingatlan felújítását, így az állagmegőrzésre törekednek.

Bemutatkozott a városi rendőrőrs új parancsnoka is. Józsa Tibor rendőralezredes elmondta, hogy a jövőben a közbiztonságot érintő, helyi rendeleteket igyekeznek következetesen betartatni.

A helyhatóséág Pétervásárán is elkészítette az idei télre vonatkozó enegetikai tervet. Minden intézményben felmérték a lehetőségeket, s most úgy tűnik, hogy a korábban megkötött, hosszútávú szerződéseknek köszönhetően nem várható jelentős szűkítés a szolgáltatásokban. Takarékossági okokból a városi könyvtár a mai naptól átmenetileg a művelődési házba költözik. A kölcsönzést rugalmasan oldják meg.

Jó hír, hogy közel négyszáz méter szakaszon elkezdődött a Tarna patak kotrása a város legkritikusabb részein.