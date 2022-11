– Az Élet = Fa projektben összesen négyezer fát ültettünk el a következő napokban Eger déli részén, ebből nagyjából már ötszáz került a földbe. Jelenleg az Egerszalók felé vezető úton egy erdősávon dolgozunk, de Miyawaki erdőt is szeretnénk létrehozni, a K2 út és körforgalom környékén ültetünk majd – mondta Csathó Tibor, az Életfa Környezetvédő szövetség elnöke.

Kérdésünkre elmondta, a japán botanikus nevéhez kötődő Miyawaki-erdők a természetes vegetáció helyreállítására jók. Mint mondta, egy ilyen segítségével az őshonos flóra akár 20-30 éven belül helyreállítható és önfenntartóvá tehető, szemben a természetes ütemben zajló regenerálódással, amely akár évszázadokig is eltarthat.

– Lesz itt vadalma, vadkörte, galagonya, mezei juhar és szil, valamint korai juhar, törökmogyoró és hárs is. Fiatal csemetéket ültetünk nagy sűrűségben az erdőbe és az erdősávba is. Ezek jóval kevésbé igényelnek utógondozást mint a nagy, több éves facsemeték, de ha végeztünk az ültetéssel akkor lap még egy mulcsréteget a sáv. A természet pedig a ritkítást is rendezi a legtöbb esetben – magyarázta.

A környezetvédő szövetség korábban Hatvanban, Budaörsön és Verőcén ültetett, az önkéntesek már szombaton is dolgoztak Egerben. Jelentkezni ezen a linken lehet, az életfa Facebook oldalán nyomon követhető a projekt.