A téli átállás november 10-én megkezdődött az országos, mintegy 33 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságánál is. A részletekről Szabó Zoltán, megyei igazgató számolt be a csütörtöki egri sajtótájékoztatón. Elmondta, a megyében 1201 kilométer útért felelősek, ebből 302 kilométer fő-, 872 mellékút, a megyei közúthálózat 1174 kilométer, s van 27 kilométernyi kerékpárút is.

– Szeptember 1-jétől bekövetkezett egy változás, a gyorsforgalmi utakért már nem a társaság felelős, az autópálya koncessziós kezelésbe került, így például az M25-ös autóútért sem a cég felel – tette hozzá.

A téli üzemmód november 10-től március 15-ig tart, ebben az időszakban a síkosságmentesítésben és a hóeltakarításban kiemelt szerepe van a cégnek. Az úthálózatot kategorizálták, vannak az őrjáratos utak, ezeket 643 kilométeren, teljes hosszukban, teljes felületen takarítják. A rajonos utak 538 kilométert tesznek ki, ezek leginkább kisebb összekötők, melyeknek a veszélyes szakaszaira koncentrálnak. S vannak az úgynevezett fehér utak, 15 kilométer, itt nem végeznek síkosságmentesítést, csak hóeltakarítást. A megyében mindösszesen három ilyen szakasz van.

– Összesen 47 gépünk van, ebből 25 kombinált gép, kilenc hóeltakarító, hat hómaró adapter és hét rakodó áll rendelkezésre, valamint közel háromezer tonna útszóró só, illetve egyéb síkosságmentesítő anyag – részletezte.

A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkát az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának megfelelően végzik. Először az autópályákon, autóutakon, majd a főutakon, utána a forgalmasabb mellékutakon, végül a bekötőutakon tisztítanak. Az átlagos télen 15-20 havas nap van, 50-60 pedig síkos. A munkát pedig webkamerák, és meteorológiai állomások segítik. Szabó Zoltán kiemelte, az autósoknak is felelőssége van az utakon, felkészülten induljanak el, s ha védekező vagy mentő gépeket látnak, ne akadályozzák a munkájukat.

A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 megyei és központi irányításán keresztül több mint 2500 munkatárs dolgozik közvetlenül is a téli üzemben. Ehhez 713 hóekével felszerelt teherautó, 149 rakodógép és 119 hómaró is társul. Rendkívüli időjárási helyzetekben pedig országosan 781 úgynevezett lehívható munkagépet is bevethet majd a közútkezelő. Ez azt jelenti, hogy kis forgalmú utakon helyi, elsősorban mezőgazdasági és fuvarozási kisvállalkozással kötnek rendelkezésre állási szerződést, hogy havaria esetén azt is be lehessen vetni. Az elmúlt hónapokban a Magyar Közút feltöltötte a sótárolóit, melyekben több mint 133 ezer tonna só van, 36 ezer tonna kálcium-klorid granulátum, 2,7 millió liter kálcium-klorid oldat és közel 8700 tonna érdesítő anyag van raktáron.