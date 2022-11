Ebben az évben is karácsonyi hozzájárulást kaphatnak a településen élő idős emberek a község önkormányzatának a tájékoztatása szerint. Azok, akik az idén betöltötték a hatvankettedik életévüket, személyenként tizenhétezer forint támogatást vehetnek át no­vember 18-ig az igazgatási központban ügyfélfogadási időben, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken. A segítség átvételének feltétele az állandó lakcím, amely szeptember elsején és a támogatás napján is fennáll, vagy a tartózkodási hely, amely már január elsején és a támogatás felvételének napján is maklári.