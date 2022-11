A 41 éves Zámbó József tarnaleleszi otthonából november 13-án, vasárnap nem sokkal déli 12 után ismeretlen helyre távozott, és azóta életjelet nem ad magáról. Sem iratait sem telefonját nem vitte magával. Józsefnek többször volt már öngyilkossági kísérlete így sajnos nem zárható ki, hogy most is emiatt hagyta el otthonát. Családja aggódva keresi őt, eltűnését a rendőrségen is bejelentették - tették közzé az Eltűnt Személyek Keresése Facebook oldalon.



József 175 cm magas, 55 kg vékony testalkatú sötét barna hajú, szakállas, testén több tetoválás látható, ami most a legfeltűnőbb lehet az arcán lévő hangjegy valamint a torkánál egy tollait hullató holló.

Eltűnésekor zöld pulóvert, szürke nadrágot, fekete cipőt viselt.

Kérnek mindenkit, ha bárki felismeri vagy információja van tartózkodási helyéről, hívja a rendőrséget vagy testvérét Zámbó K. Zsanettet a 06/30/5216263-es.

A férfit eltűnése óta keresik, de a szerdai akció sem járt sikerrel. Csütörtök délelőtt folytatódott a keresés, a rendőrség önkéntesek segítségére is számít - adták hírül a falu egyik Facebook csoportjában.

Csütörtök reggel beszéltünk József testvérével, Zsanettel, aki elmondta, hogy legalább harminc önkéntes gyűlt össze délelőtt tíz órára, hogy a rendőrség iránymutatása mellett az eltűnt férfi nyomába eredjenek. A Dankó Pista út végéről indulnak és módszeresen, lépésről lépésre próbálnak a nyomába szegődni a közeli erdőben. Bár napról napra fogy a remény, mindenki abban bízik, hogy épségben találnak rá.

Mint portálunk megtudta, József ékszerkészítéssel foglalkozott, s az utóbbi időben az zaklatta fel, hogy az egyik megrendelője elégedetlen volt a munkájával, s meg is fenyegette. Zsanett elmondása szerint, egyelőre az lenne a legfontosabb támpont, ha József legutóbbi online tevékenységét - telefon, messenger üzenetek - sikerülne nyomon követni. Ezek a nyomok talán elvezetnének váratlan eltűnésének okaihoz is.