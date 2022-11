Lakossági fórumsorozatba kezdett Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere. Ennek első állomásán csütörtök este a lajosvárosi Hunyadi általános iskolában várták az érdeklődő egrieket. A város vezetője ismertette az elmúlt évek fejlesztéseit a városrészben, majd a helyiek tehették fel kérdéseiket. Elsőként Illés Lajos panaszkodott a kertvárost élhetetlenné tévő tranzit forgalomra.

– A Brassói utcában semmit nem ér a fekvőrendőr és a harmincas tábla. Élhetetlen a környék, mindenki erre kerüli a négysávost. Hogy lehet megoldani önök szerint? Szerintünk a Szövetkezet és a Külsősor utca tudna csökkenteni valamit a forgalmon, valamint a Faiskola utca kétszer egysávossá tétele. Illetve egyirányúsítás – fejtette ki.

Mirkóczki Ádám válasza szerint nincs olyan városrész vagy utca, ahol nincs ilyen probléma, a Hajdúhegy vagy az Almagyar környékén is napi szinten szembesül ezzel.

– Nem tudjuk azt kezelni, hogy több ezerrel nőtt az egri személygépjárművek száma – tette hozzá. – Ez egy kisváros egy völgyben, kicsi utcákkal, amelyek kétirányú forgalomra alkalmatlanok. A turisták szinte minden évszakban valamilyen szinten jelen vannak. Több helyen a városban fekvőrendőr, forgalomcsillapító eszközök készülnek, de tudom, ez sem végleges megoldás. A Puky Miklós utcában például egy beton torlasz tompítja a forgalmat, de nincs olyan megoldás ami a többségnek tetszik – mondta, utalva a Puky Miklós környékéről született cikksorozatunkban leírtakra. – Megoldás lesz majd egyszer az elkerülő út, de ezen kívül csak a közösségi közlekedés fejlesztése jöhet szóba. Nagy álmom a vasúti közlekedés bevonása a városi közlekedésbe észak-déli irányban, s ehhez a buszok ráhordó szerepet töltenének be. Ezen dolgozom, de sajnos hatalmas forrást igényel, ugyanakkor stratégiai szintű fejlesztés lenne.

Horcsök László kiemelte, a négysávost kerülik az ingázók a Brassói és a környékbeli utcák lakóinak rovására, illetve az ipartelepen dolgozók is arra járnak. Közölte szerinte valamilyen módon le kell zárni az utat. Felvetéséhez többen is csatlakoztak, javasolták, hogy a Puky utcai beton terelőkhöz hasonló kerüljön az utca közepére, megszüntetve az átjárást. Illetve javasolták még a Munkácsy utca forgalmának megfordítását is.

Gál Sándor, a városüzemeltetési iroda vezetője kiemelte, nem zárkóznak el semmilyen ötlettől, de nem minden utcában megoldható ilyen lezárás. Hangsúlyozta, hogy ami az utcában lakók felének tetszik, azon a többi lakó rendszerint felháborodik. Hozzátette hogy a Kertész úti beruházás végeztével enyhül majd a forgalom, s tudják a jelzőtábla csak iránymutatás, a fizikai korlátozás a megkerülhetetlen csak a szabálytalankodóknak, akik ellen az önkormányzat nem tud fellépni.