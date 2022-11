Az Egri Lenkey János Általános Iskola Makk Marci Egészségnevelési Hetet tart jövő hétfőtől péntekig. A cél az egészségtudatosságra nevelés. A tantermek, faliújságok dekorálása a diákok feladata. Az alsó tagozatosaknak Csukás István címadó versét is meg kell tanulniuk. A felsősök napindító kiselőadásokkal készülnek a hétfőtől csütörtökig zajló tematikus napokra.

Hétfőn a sport, közösségfejlesztés témakörével kezdenek, másnap a mentősök, életmentés témája következik. Szerdán a személyi higiénia fontossága, csütörtökön az érzékszervek kerülnek terítékre. A teremtisztaságot is díjazzák, minden délután tisztaságkommandó érkezik a tantermekbe. Mindezt interaktív előadásokkal, flashmobokkal teszik érdekessé. Pénteken önismereti játékok, filmvetítés várja a diákokat, illetve óriás Makk Marci is készül újrahasznosított anyagokból. A felsősöknek szemészeti, dietetikus előadással készülnek.