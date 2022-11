– A műszaki technikai eszközöket felkészítettük a téli síkosságmentesítésre. A téli üzem november közepétől március közepéig tart – ismertette a munkálatokat pénteken sajtótájékoztatón Juhász Géza a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője a Homok utcai telepen.

– Elkészült a terv-, feladatlista, amelynek meg kell felelni, illetve kész a napi beosztás is. Az induló készlet rendelkezésre áll a síkosságmentesítő anyagokból: összesen 170 tonna nátrium- és kalciumklorid. Emellett használunk például fűrészport is, illetve idén újdonság, hogy egy környezetbarát, stopper nevű perlit alapú szert is beszereztünk , amely a későbbiek során beépül a talajba, a szerkezetet és vízháztartást javítja, ezt egy helyi cégtől szerezzük be. Sajnos a nátriumklorid évente százmillió forint kárt okoz a burkolatokban – emelte ki. Hozzátette, körzetekre osztották a várost, szolgáltatási osztályokba sorolták.

– Ez azt jelenti, meghatároztuk, hogy mi a prioritás. Az elsődleges a mentő, tűzoltó, tömegközlekedés útvonala. Másodlagos a fő forgalmú csomópontok, a harmadik pedig összes többi közterület a városban.