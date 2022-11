A nagyúti Csabavölgyi Éva a márciusi megrendelés után csaknem két hónappal megkapta a gondosórát. Azért igényelte, mert naponta kénytelen egyedül hagyni idős édesanyját, amikor dolgozik.

– Ő már korlátozott a mozgásában, s egyéb egészségügyi gondja is van – tudatta. – Amíg dolgozom, a nővéreim tudnak segíteni a felügyeletében. Engem telefonon tudna elérni édesanyám, ha baj van, de gyakran eltéveszti a számokat. Ezért nagyon hasznos nekünk az új jelzőkészülék, aminek az igénybevételére még, szerencsére, nem volt szükség. Az óra is jelzi, ha a lemerülés veszélye fenyeget, de a diszpécserközpontból is figyelmeztetnek erre.