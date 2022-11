– Az embert is próbára tévő, izzasztó kánikulai napokban akár 3 - 4 Celsius fokkal is csökkenthetik a léghőmérsékletet a környéken. Ráadásul ezeknek a visszaduzzasztott hódtavaknak a vízvisszatartási hatása is jelentős mértékben megmutatkozik a környező kaszálók, gyeptársulások is igényelte talajvízszintben is – fogalmaztak. Természetesen a BNPI-nél is érdeklődtünk, hogy szabályos-e ősz végén bontani a hódvárat és elég-e hozzá a vízügyi engedély és mi történik a hódokkal a bontás után. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.