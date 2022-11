– A bekötőút, mint tudjuk, az állam tulajdona, a beruházást is a Magyar Közút végzi. A közútkezelő szakembere a mai napon arról tájékoztatott, hogy két réteg kerül az útra, amelyekből egy réteg aszfaltot már korábban teljes hosszában leterítettek, a kopóréteget pedig csütörtökön dolgozták be az útpályába. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak és Magyarország kormányának, hogy ez a fejlesztés megvalósul Nagyrédén. Igaz, hogy most csak a falutábláig újul meg az út, de már ez is nagy eredmény és könnyebbség a közlekedők számára. Természetesen bízunk abban, hogy az állami közút megújítása a belterületen is folytatódik, hiszen az út egészen a Horváth-kert útig az állam tulajdona – fogalmazott Siposné Fodor Judit.