Ivádon az adventi ünnepekre kopott maci és játékbaba kiállítás nyílik a művelődési házban november 28-án. Helyben és a környező településeken is gyűjtik a játékmacikat és babákat. Már számos darabot felajánlottak a gyűjteménybe, de ha valakinek van olyan különleges, vagy számára értékes, szeretett babája vagy mackója, netán bababútora, játék babakocsija, azt is örömmel fogadják a szervezők. A felajánlott játékokat felcímkézik és megóvják azokat, majd a kiállítás után vissza is viszik tulajdonosának - tették közzé a felhívást a napokban a közösségi oldalukon.