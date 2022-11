Felsőtárkányban mindössze két gyalogátkelőhely található. Az iskola előttin rendkívül nagy a forgalom.

– Sokat gondolkoztunk, hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni az átkelést, s az elmúlt időszakban egyebek között közlekedési jeleket festettünk fel, megújult a zebra, most pedig a megelőzési intézkedések sorát egy életnagyságú, traffipaxot kezelő rendőrt ábrázoló tábla kihelyezésével folytatjuk. Bízunk benne, hogy ez segít abban, hogy a sofőröket a helyes közlekedésre ösztönözze, s lelassítsanak miatta, megelőzve így a baleseteket – mondta Szántósi Rafael, a település polgármestere.

Erdélyi Róbert rendőr alezredes, megyei balesetmegelőzési bizottság titkára ismertette, hogy megyénkben és országosan is a legfőbb baleseti ok a gyorshajtás, annak ellenére is, hogy az idei évben komoly előrelépés történt, hiszen a sebességellenőrző tevékenységnek köszönhetően jelentős mértékben csökkent tavalyhoz képest a gyorshajtásból adódó balesetek száma.

– A gyorshajtásnak két változata van, az úgynevezett relatív gyorshajtás, amikor nem lépi túl a sebességhatárt a sofőr, betartja azt, de nem az adott látási, időjárási viszonyoknak megfelelően választja meg a sebességet, s ebből is adódhatnak balesetek. A másik az abszolút gyorshajtás, amikor a sebességhatárokat megszegve közlekedik valaki, és ennek megelőzésében a sebesség ellenőrző tevékenységnek rendkívül nagy szerepe van – mondta el portálunknak Erdélyi Róbert. Ha valaki az úttest szélén álló kollégát lát, akkor az esetek nagy többségében lefékez. A makettnek is ez a célja, a közlekedési táblák mellett. Valós alapja is van annak, hogy pont ide került ki a rendőrt ábrázoló tábla, ugyanis az elmúlt időszakban volt olyan szituáció, amikor centinken múlt az, hogy egy figyelmetlen sofőr nem ütött el egy gyermeket, aki a zebrán próbált átkelni.