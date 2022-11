Programajánló 13 perce

Márton-napi programokban bővelkedik a hétvége Heves megyében

A megyeszékhelyen, de több más településen is programokkal várják az érdeklődőket Márton-nap alkalmából. Persze mindezeken kívül is lehet miből válogatni, egyebek mellett lesznek koncertek és Baba-Mama Klub is.

HEOL HEOL

Egerszalókon is Márton-napi programokkal várják a látogatókat Forrás: Márkus Attila/Heves Megyei Hírlap

PÉNTEK Eger: Márton-napi programokkal készülnek a megyeszékhelyen, az Egri Várban. Tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyeken népszokásokat elhevítenek fel, de bőven lesz játék is. No­vember 11-ig minden hétköznap tartogatnak valamilyen meglepetéseseményt a Várműhelyben. Az egri diákoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozássorozatuk ezúttal a Márton-napi népszokásokat eleveníti fel. Ezekről a rendezvényekről bővebben az ww.egrivar.hu oldalon tájékozódhatnak. Felsőtárkány: Délután öt órától ismét várja az érdeklődőket a Baba-Mama Klub, amely Felsőtárkányban nagyjából a Faluház megnyitásával egy időben jött létre, így 2022-ben már több mint tíz éve működik. A Klub fő célja, hogy a településen élő legifjabb gyerekeknek és szüleiknek találkozási lehetőséget és tartalmas programokat kínáljon. SZOMBAT Eger: Képzelet névvel nyílik kiállítás az Agria Park Galériában szombat délután 5 órakor. A tárlaton M. Barna Anita grafikus és festő, Lénárt Viktor grafikus és festő, illetve Gódor Gábor szobrász alkotásait mutatják be. A kiállítást Szűcs Rita képzőművész nyitja meg, amelyen közreműködik Bóta Sára Lilien balettos, emellett az eseményt Sárbogár színesíti énekes-gitáros produkciójával. A megnyitón a vendégek között alkotásokat sorsolnak ki. A kiállítás december 8-ig tekinthető meg. Ugyancsak a megyeszékhelyen délután négy órától várja a rajongókat az Apacuka zenekar, amely interaktív, játékos, táncos koncertjeinken változatos stílusú, kizárólag élőben előadott dalok hallhatóak, amelyek többek között megtalálhatóak a Színes világ és az újonnan megjelenő Hangfalatok című nagylemezeken. A változatosan hangszerelt dallamokban különféle zenei irányzatok is megjelennek, a rocktól a világzenén át a reggae-ig. Gyöngyös: Ismerős arcok koncert lesz a településen a Start Műhelyben este 8 órától. „Utolsó...” címmel a népszerű zenekar öt év után, idén új albummal jelentkezett. A régóta várt zenei anyagba nagyon sok gondolatot, érzelmet, dinamikát és lírát fektettek, sajátos kontextusba helyezve ezáltal az elmúlt évek történéseit és eseményeit. Egerszalók: Márton-napot rendeznek a Barlangházaknál november 12-én. A programok délután 2 órakor kezdődnek, a nap folyamán hagyományőrző kézműves-foglalkozások, tökfaragás és libalábkészítés várja az érdeklődőket. Ezek mellett különböző finomságokkal, mint a libatepertő, kemencés liba, valamint újbor kóstolójával is készülnek. A program koncertekkel is színesedik, a fellépők a Lóca Együttes, a Rozmaring Népdalkör és a Borvirág Férfikórus lesznek. A résztvevők táncházat is megtekinthetnek, amelyben az Egerszalóki Többsincs Néptáncegyüttest és a Tekergő Zenekart láthatják a jelenlévők. Poroszló: Márton-napi mulatság, exkluzív libavacsorát rendeznek a településen a Graefl-kastély nagyszalonjában. A vacsora kezdési időpontja 18 óra. Andornaktálya: Az Andornaktályai Zsibvásár minden hónap második szombatján kerül megrendezésre Andornaktályán, a templom előtti téren, reggel 8 és 14 óra között. A zsibvásár egy bolhapiac, vagyis a feleslegessé vált használt cikkekre szakosodott, elsősorban magánemberek közötti árucserére szolgáló piacforma. Itt a különféle gyűjteményektől kezdve a dísztárgyakon keresztül, a könyvekig, a ruhákig szinte minden megtalálható. A zsibvásáron a helypénz befizetése után bárki szabadon kereskedhet: eladhatja, vagy elcserélheti áruit. Visznek: Idén is lesz Legalja Fesztivál Viszneken november 12-én. Fellép az Old Trappers, a Blues Company és az Edda Forever. A fesztivál 19 órakor kezdődik. VASÁRNAP Eger: A Bükki VM SE nyílt túrája a Bekölce – Kis-Vigény – Magas-hegy alja – Négyszolga-berke – Kin-hegy – Börös-orom – Piricsik-orom – Mocsolyás-bérc – Közép-orom – Fertő-tető – Tardosi kőbányák 15 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 8.50.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!