Mátraderecskén is megbeszélhetik közös dolgaikat a településen élők november 29-én, kedden délután fél négytől a polgármesteri hivatalban. Ekkor tartják meg a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést. A fórumon Forgó Gábor polgármester értékeli az idei év eredményeit, a megvalósult és a folyamatban lévő, nyertes pályázatokat.

Tájékoztatja a lakosságot azokról a takarékossági intézkedésekről is, amelyeket a megnövekedett rezsiárak miatt kénytelenek meglépni. Az már bizonyos, hogy a Civil házat, a szolgálati lakásokat, a régi iskolát télen nem üzemeltetik, s az új bölcsődét is csak a fűtési szezon végetértével nyitják meg. A polgármesteri hivatalban, a sportcsarnokban, valamint a Szivárvány óvodában áttérnek fatüzelésre. Az új iskolában nemrégiben hajtottak végre fűtéskorszerűsítést, így ennek működése a téli hónapokban is biztosítható.

A tervek szerint a szociális tűzifa-támogatás mellett az önkormányzat egy új lakossági fűtéstámogatási rendszert is bevezet decemberben. Ennek részleteit hamarosan közlik. A pénzbeni támogatásra pályázni lehet majd - tudtuk meg Forgó Gábor polgármestertől.