A programot idén már tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Magyarok Kenyere Alapítvány, a NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ).

A Magyarok Kenyere immár igazi kárpát-medencei sikertörténetnek számít, amely egyszerre fejezi ki a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseinket és az egymás iránt érzett szolidaritást – egyebek között erről is beszélt dr. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a Vármegyeházán, a misét követő rendezvényen, ahol együttműködési megállapodást is aláírt a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője és az agrárkamara megyei elnöke.

Ignácz Balázs, Heves megye főispánja az ünnepélyes aláírási aktus kapcsán azt mondta: a kormányhivataluk a Heves megyei agrárkamarával már több évtizedes munkakapcsolatban van. Ezzel a megállapodással azt erősítik meg, hogy még hatékonyabban és még gyorsabban tudjon egymással a két szervezet kommunikálni és dolgozni.

– Elsődleges célja a Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy az agrárkamarai tagok, a Heves megyei gazdák minden információt a lehető leggyorsabban megkapjanak. Mi pedig, a hatósági oldal, ügyfélbarát módon, a szabályok betartásával, az agrárkamarával együttműködve szeretnénk ezt a munkát folytatni – mondta a főispán.

Szendrei László, a NAK Heves Megyei Szervezetének és a Heves Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy ezer szálon kötődnek egymáshoz a megyei kormányhivatal és a gazdatársadalom. Így példaként említette egyebek között a gazdáknak járó kifizetéseket, a gépjárműügyintézést, az oktatást. Utalt arra, hogy már korábban felvetődött annak igénye, hogy szülessék egy írásbeli megállapodás is ennek az együttműködésnek a jogi rögzítésére, ami jó eszköze lehet az ügyintézés felgyorsításának. Szavai szerint ez most valóra vált.

A vármegyeházi ünnepség második aktusa a Magyarok kenyere program volt. Erről szólva Szendrei László kijelentette, hogy ebben a Heves megyeiek kezdetektől részt vettek. A gazdálkodók önzetlen adakozása szempontjából az idei esztendő igen nagy próbatétel volt a rendkívüli aszály miatt. Ennek ellenére összegyűlt 19 ezer 800 kilogramm búza, amiből az egri malomban 13 ezer 700 kiló lisztet őröltek.

A magyarok kenyere program díszünnepségét a megyeházán tartották Egerben

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az összegyűlt adományt átadják a Katolikus Karitász, valamint a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központnak. A kamara megyei elnöke szólt arról is, hogy az ország határain túlra küldendő adományt, tekintettel az aszály miatti nehézségekre, idén a Somogy megyeiek, akiket kevésbé sújtott a szárazság, átvállalták tőlünk. Kiemelte, hogy a gabona mellett 760 ezer forint pénzadomány is az adomány része.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy ez a Kárpát-medencei magyarságot is átfogó program, azon túl, hogy erősíti a nemzeti összetartozásunk érzését, bibliai hasonlattal szárba szökkent. Évről-évre összeadják a gazdák, s csatlakoznak hozzájuk még, akik ezt a programot fontosnak érzik, a vetőmagot, s amikor azt megőrlik, szétosztják.

– Ez a program több keresztény értéket közvetít, az elesettekre való odafigyelést, a másokkal való szolidaritást, a rászorultaknak való segítségnyújtást. Ezért is vagyunk hálásak, hogy itt Heves megyében újra összefogtak a gazdák, az önkormányzatok, a gazdakörök, élelmiszeripari cégek, mindenki, aki ezt a programot a magáénak érzi – fogalmazott a honatya.

Köszöntötte a rendezvény résztvevőit dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy fogadhatja azt a Vármegyeházán. S nem csak a program miatt megtiszteltetés, hanem azok miatt az emberek miatt, akik, élükön Jakab Istvánnal, működtetik a Magyarok kenyere programot. A közgyűlés elnöke külön is hangsúlyozta a gazdák szerepét, akik háborús időszakban, rendkívüli aszály idején is átérzik: sok nemzettestvér van, aki jobban rászorul a segítségre. Ezért is adakozik a szűk esztendőkben a szűkösséget szenvedőknek. Ez nagy dolog – tette hozzá.