Mint írja, a parkolási díjak felemelése után, most újabb sarcokat szeretne kivetni az Eger ellenes szörnykoalíció.

– Tudomásunkra jutott, hogy Mirkóczki Zita (MSZP) és Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) – mindenfajta jogalap nélkül – 2022. november 10-én összehívták az óvodavezetőket, ahol az általunk javasolt ideiglenes és kizárólag a leghidegebb hónapok idejére néhány óvodai csoport összevonása és egyéb takarékoskodó intézkedések mellett arra kérték az óvodavezetőket, hogy mindhárom körzet tegyen javaslatot egy-egy tagóvoda végleges bezárására. Az óvodavezetők beszámolója szerint – amelyről jegyzőkönyvet készítettünk – Oroján akár már tavasszal is kész lenne a bezárásra. Így merült fel a Hibay Károly úti óvoda, a Deák Ferenc úti óvoda, a Vízimolnár – bár itt bölcsőde is van – és a Vallon úti óvodák esetleges bezárásának lehetősége egy vagy akár több lépcsőben – részletezi.

Azt is közli, hogy Orosz Ibolya (Fidesz-KDNP) már az októberi közgyűlésen kérte az adóirodánk munkatársait, hogy számukra állítsanak össze egy tájékoztató anyagot arról, hogy más városokban és megyeszékhelyeken hol mekkora a különböző adónemek mértéke. Szavai szerint Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) pedig már jelezte is, hogy a jövő heti közgyűlésre két előterjesztést is benyújt, eddig csak a címeket adta meg: rendelettervezet az idegenforgalmi adó módosításáról és rendelettervezet az építményadó és telekadó módosításáról.

– Mivel szeptemberben elutasították az általam benyújtott önkormányzati ingatlanok után fizetendő bérleti díjak és az építményadó elengedésére irányuló javaslatomat, nyilvánvaló számomra, hogy ők emelni akarnak. Természetesen én mindent meg fogok tenni, hogy ezt az ámokfutást és az ilyen emelésekre irányuló döntéseket megakadályozzam – húzza alá.