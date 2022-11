Október 6-án 497,99 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a gyakorlóiskola. A projekt célja az intézmény gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése, azért, hogy az EKKE és más egyetem pedagógushallgatói számára versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani. Továbbá, hogy a tanulók fizikai környezete hatékonyan segítse a mindennapi osztálytermi munkát, emellett pedig ösztönzőleg hasson rájuk.

A Széchenyi 2020 program támogatásával egyebek között megvalósul a tantermek, folyosók és egyéb oktatáshoz kapcsolódó terek festése, a Bartók téri testnevelő tanári szoba padlózatának cseréje, a lépcsők burkolatának javítása, valamint a lépcsőfeljáró korlátok cseréje. Továbbá teljes körűen meglújul a Barkóczy utcai épület tornaterme, melynek első emeletén kialakítanak egy, a jelenkor oktatási feltételeit kielégítő informatika termet 30 munkaállomással.

A 2022 októberében indult, tizenkét hónap időtartamú projekt keretében modern és kényelmes, a kor követelményeinek megfelelő tantermi bútorokat, praktikus polcrendszereket, tornatermi bútorokat és eszközöket is beszereznek. A két épület felújítása mellett az udvarokat is felszerelik kültéri padokkal és asztalokkal, ütéscsillapító térburkolattal ellátott kéttornyú csúszdás toronnyal, valamint megvalósul a Bartók téri aszfaltozott sportpálya elkerítése is.

A projektnek köszönhetően a gyakorlóiskola mindkét épülete úgy tud megújulni, hogy az oktatási eszközök és környezet is innovatívvá válik, ami egyrészt segíti a gyerekek kompetenciafejlesztését, másrészt mintát nyújt a jövő pedagógusainak.