– Most annyi a változás, hogy egyre többen vannak, akik nem feltétlenül keresik az új abroncsokat. Ez egyenes következménye a megugrott inflációnak. Egy 80 százalékosnak mondott téli gumi még mindig jobb megoldás, mint nyárival autózni – fogalmazott a közepes méretű műhely tulajdonosa, aki kérdésünkre elmondta azt is, hogy bizony a munkadíjak is drágultak jó húsz százalékkal. Fakad mindez az energiaköltségek megugrásából.

Egy másik egri gumiszerviznél várakozó autósokat is megszólítottunk. A nyugdíjas évei felé tartó Varga Béla azt mondta, hogy a kezdetektől – már akkor is, amikor egy használt Renault 18-asa volt – fontosnak tartotta az évszaknak megfelelő gumik használatát. Ha csak két-három alkalommal kisegít a bajból egy téli időszakban a megfelelő abroncs, már megérte.

– Ha elakadsz a hóban, ne adj' Isten árokban kötsz ki, már késő sopánkodni – foglalta össze legfontosabb érveit tömören az egri férfi.

Egy másik, a megyeszékhelyen lévő szervizben az ott dolgozó András volt segítségünkre. Szavai szerint a nyári gumi úgy van kitalálva, hogy akkor szolgál jól amikor az abroncs hőmérséklete meleg. Ebben az üzemi hőmérséklet tartományban a legoptimálisabbak a tulajdonságai. Például képes csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást és a a keletkező kerékzajt.