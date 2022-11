Különleges interaktív sétán vehettünk részt csütörtök délelőtt Sirokban, ahol az elmúlt években megvalósult Sirok-Szajla közt megépült tanösvény álllomásaival, illetve négy útvonalával ismerkedtünk meg. Az egykori parókia helyén kialakított turisztikai információs központban Tuza Gábor, Sirok polgármester kalauzolta végig a vendégeket a látnivalókon, ismertetve a beruházás főbb állomásait, kivitelezőit, s a költségeket.

Kivetítőn mutatta be a bejárható útvonalakat. Elmondta, a község természeti és épített adottságai évek óta turisták ezreit vonzza a környékre. A Siroki Vár és a legendás Motoros találkozó mellett sok olyan rejtett kincse van a településnek, és a szomszédos Szajlának is, melyet érdemes megmutatni, s népszerűsíteni is.

Néhány éve tanösvényt álmodtak meg, s a tervüket közel 296 millió forint pályázati pénzzel támogatta a kormány.

- Az egykori barlanglakásokból az ott lakókat sikerült kiköltöztetni, ám a helyet újra és újra ellepte az illegális szemét. elevenítette fel a kezdeteket a község vezetője. - Töprengtünk azon, hogy az elhagyott, omladozó félben lévő egykori lakóépületeket miként lehetne hasznosítani. Ekkor jött az ötlet, hogy a helyreállítás után bemutató teret is ki lehetne alakítani, ismertetve Sirok történetének egy szeletét. Például a kőbányászatot, az azzal kapcsolatos munkákat, eszközöket, a tufába vájt barlanglakások történetét, azok berendezési tárgyait, az ott lakó emberek életét. Tovább fűztük a gondolatot. Ha már a barlanglakásokról adunk képet, akkor a környezetét, az erdőt, a távolabbi Kútvölgyet is meg lehetne mutatni az ide érkezőknek. Végül három tanösvénykört jelöltünk ki, jártunk be, és sok-sok bemutatásra érdemes természeti és épített örökséget találtunk.