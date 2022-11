– Már 10-15 százalékkal kellett megemelnünk az elmúlt időszakban az árainkat az alapanyagok drasztikus drágulása miatt. Emellett sajnos azzal a problémával is szembesülünk, hogy egyre nehezebb beszerezni a hozzávalókat. Igyekszünk csökkenteni a költségeinket, például azzal, hogy mérsékeljük a háttérhűtők használatát, amennyire lehet. Emellett odafigyelünk a fűtésre, illetve hatékonyabban használjuk a sütőt és az összes többi berendezést. A vendégszám hullámzó, de leginkább az tapasztalható, hogy kevesebben vásárolnak. A növekvő élelmiszerárak miatt sajnos a közeljövőben is várható egy 10-15 százalékos áremelés – közölte portálunkkal Harmos Marianna, az egri Harmos Cukrászda üzletvezetője.

Abóczki Éva, az egri Szent Lőrinc Cukrászda üzletvezetője kifejtette, hogy náluk is nagymértékben emelkedtek az árak, ennek mértéke körülbelül 30 százalékos. Próbálnak a rezsivel, azaz a villannyal, a fűtéssel és a hűtőkkel is spórolni, természetesen a szabályok betartásával. Sajnos azonban nem tudnak sok mindenen változtatni a költségcsökkentés érdekében. Észrevehetően kevesebb a vendégek száma is, ezt pedig úgy próbálják ellensúlyozni, hogy több helyen hirdetik az üzletet. Várható újabb emelkedés a nyersanyagárak és a beszállítói árak drágulása miatt, s mivel minden hétről hétre emelkedik, egyre nehezebb a helyzetük, tájékoztattak.

– A Szent Lőrinc Cukrászda 27 éve működik, így a vendégkörünk már megvan, azonban az egyre jellemzőbb, hogy ugyanazon vendég kevesebb mennyiséget vesz a süteményekből, mint eddig. Sokkal átgondoltabban vásárolnak. A téli ünnepekre 2-3 sütemény újdonsággal készülünk, de nagy dolgokkal sajnos nem tudunk az elszabaduló árak miatt, mivel jellemzően a különlegesebb hozzávalók még költségesebbek. Azonban a hagyományos süteményeket, a bejglit, a mézeskalácsot tervezzük elkészíteni, a karácsonyi választék természetesen megmarad – fejtette ki az üzletvezető.

A hatvani Pillangó Cukrászda üzletvezetője, Kisszőlősi-Szánthó Nikoletta portálunknak elmondta, 10-30 százalék közötti növekedés figyelhető meg a termékeik árában, emiatt a vendégek száma is körülbelül a felére csökkent. Újdonságokkal nem készülnek, egyrészt a költségek miatt, másrészt úgy veszik észre, hogy jelenleg a vásárlók részéről sincs rá igény. A legtöbben inkább megsütik otthon a desszertet, mivel próbálnak ezzel is spórolni.

– A háromszoros drágulás miatt kénytelenek voltunk mi is megemelni az árakat. Emellett úgy döntöttünk, azokat a süteményeket, amiknek drágábbak a hozzávalói, nem készítjük el. Az alapanyagok beszerzésének nehézségeivel is találkoztunk, volt, amikor az árak okoztak gondot, s volt, amikor a tojás és a cukor hiánya. Eddig két hűtő volt az üzletben, most már csak egyet üzemeltetünk, bent pedig három hűtőt zártunk le. A fűtéssel és a világítással is spórolunk, amennyire lehetséges. A jelenlegi helyzet miatt észrevehetően csökkent a vendégek száma, és akik bejönnek, azok kevesebbet is vásárolnak. Nem készülünk újdonságokkal, inkább a bevált süteményeknél maradunk – ismertette a körülményeket Pádár Lászlóné, a hatvani Gyopár Cukrászda üzletvezetője.