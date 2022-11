A diákok a közelében találkoznak, sokan fotózkodnak előtte, s akadnak, akik a ballagási vagy az esküvői képeket is ott készítik. Karácsonykor és húsvétkor pedig a szabadtéri civil kezdeményezések középpontjául is szolgál.

A felirat előtt azonban egy rég ültetett tuja található, amely mind a Petőfibánya, mind pedig a Zagyvaszántó felől érkezők elől eltakarja a látványt. Több kísérlet történt már az eltávolítására – e sorok szerzője a polgármestert és a jegyzőt is megkereste ez ügyben, felajánlva, hogy más helyen pótolja a kivágott egyedet –, de senki nem vállalta a felelősséget.

A természet most „megoldotta” a problémát. Ahogy a környéken mindenfelé, ezt az egyedet is elérte az efféle oszloptuják újabban tapasztalható, végzetes betegsége, s rövid idő alatt a betűk előtti szoliter is erre a sorsra jutott. Most már csak el kell távolítani, és pótolni – más helyen.