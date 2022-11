A Hatvanon átvezető 3-as főút mentén, a volt bútorbolt – jelenleg kínai áruház – mellett is találkozhatnak az arra járók a szerkezettel. A napokban készült el, és máris találgatásra ad okot. Telepítésének híre futótűzként terjedt el a gépjárművezetők között, így sokan a fékre lépnek, amikor a közelébe érnek.

A rejtélyes tárgy elnevezése trafibox. Hogy lelőjük a poént, eláruljuk, bár a közeljövőben minden megyében és a fővárosban is több hasonlóval – a hírek szerint hamarosan csaknem százzal – találkozhatnak az autósok, koránt sem biztos, hogy mindegyikben sebességmérő berendezés található majd. Viszont bármelyikben lehet, kiszámíthatatlan rendszertelenséggel. Mindezek alapján látható, hogy a trafibox nem sebességmérő készülék, hanem a sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére kialakított tároló doboz – írta az Országos Rendőr-főkapitányság az egyik közlekedési szakportál, a vezess.hu kérdésére.

A rendőrség 2016 áprilisa óta üzemeltet 365 fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által ismert – és valljuk be: a rutinosabb közlekedők számára már nem sok „meglepetéssel” járó – VÉDA-rendszert. Az utóbbi, 160 ARH CAM-S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a rendőrök a trafiboxokba, a hivatalos megfogalmazás szerint „ideiglenesen”. Az új berendezések állítólag sokoldalúbbak, s jóval kevesebb pénzből bizonyára hatékonyabbak is lehetnek az említett 365 fix készüléknél. Mert az utak mellett álló trafiboxokat láthatják ugyan az arra haladók, azt viszont csak a rendőrség tudhatja, hogy a dobozban éppen akkor van-e működő sebességmérő. A boxok ráadásul forgathatók: akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a dobozokba kerülő készülékek automata mérési üzemmóddal rendelkeznek, a használatukhoz nem szükséges folyamatos kezelői felügyelet. Miután beüzemelték, az eszközök „maguktól” mérik a sebességet, készítik a fotókat és rögzítik a gyorshajtásokat. Elhelyezésük gyakorisága a területileg illetékes rendőri szerv döntésétől függ.

A vezess.hu információi szerint a készülékházakat a helyi önkormányzat pénzéből állítják fel, 612 ezer forintba kerül a doboz, a működési költségük pedig évente 76 ezer forint. Valószínűsíthető, hogy megszolgálják az árukat, ugyanis idén szeptember végéig tizenegyezernél is több személyi sérüléses közlekedési baleset történt a hazai közutakon, márpedig ez a háromnegyed éves adat rosszabb a tavalyi és a tavalyelőtti számnál is.