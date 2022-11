– Mátraszentimre a kistérségi társulás székhelyétől, Gyöngyöstől háromnegyed, télen egy órányi távolságra van. A mátraszentimreiek korábban sem kapcsolódtak sem a parádi, sem a gyöngyösi orvosi ügyelethez. A fő probléma esetükben az, hogy ha a kistérség másik legtávolabbi, periférikus településére, Visznekre, illetve Mátraszentimrére egy időben megy ki az ügyelet két esetkocsija, akkor lehetetlen ellátni Gyöngyöst és a többi környékbeli települést. Ennek esetleges bekövetkeztét az orvosi ügyelet szakmai vezetése nem tudja vállalni. Felmerültek egyéb megoldások is. Például az, hogy a mátraszentimreiek maguk hozzák le Gyöngyösre a beteget. Ez viszont azt jelenti, hogy ha hozzánk társulnak, attól fogva bárki hozza is a beteget, az orvosi ügyeletet terheli a szakmai felelősség a páciens állapotáért. Megegyeztünk, hogy ez a módszer sem vállalható. Mátraszentimre vissza is vonja a csatlakozási kérelmét – részletezte Hiesz György.

A polgármester arról is szólt, hogy újabb befektetőkkel egyeztetett a város ipari parkjába településről. Mint mondta, viszonylag gyakran érdeklődnek beruházást tervező cégek Gyöngyösön. Nagyrészt a Távol-Keletről érkeznek, de vannak köztük vállalatok az Európai Unióból is. Egyelőre a lehetőségekről, közműkapacitásokról, infrastruktúráról, területnagyságról, árról folyt az eszmecsere. Legutóbb egy dél-koreai cég érdeklődött. Hiesz György hozzátette, ugyanakkor folyamatban van egy tárgyalás, amelyben a partner több mint száz hektáros területre mutat érdeklődést.