Manapság egyre népszerűbbé válik a használt ruhák vásárlása, hiszen kiemelkedően fontos a fenntarthatóság és a költségek csökkentése. Az elmúlt időszakban az új ruhák ára is növekedett, így elképzelhető, hogy a jövőben még többen döntenek majd ezek megvásárlása mellett. Mivel egy kis időráfordítással és szerencsével minőségi darabokat is kifoghatunk olcsón.

Rengeteg applikációt és weboldalt is fejlesztettek már kifejezetten erre a célra. Például a Vinted használatával könnyedén és egyszerűen eladhatóak a megunt ruhák, melyekről méreteket, leírást is adhatunk meg, így megkönnyítve a vásárlók döntését. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy biztonságos, hiszen van egy vevővédelem szolgáltatása, aminek díja mindössze pár száz forint. Ennek megvásárlásával fizetésünk biztonságos lesz, s ez jogot biztosít a visszatérítés igényléséhez, valamint könnyebb általa az ügyfélszolgálat elérése is.

Valamint például Egerben is számos használtruha-bolt megtalálható, ahol pár ezer forintért vásárolhatunk egy kilogramm ruhát, s még folyamatos kedvezményekkel és akciókkal is várják a látogatókat.

– Egyre több vásárlótól hallom, hogy már nem mennek fast fashion üzletekbe, mert nagyon megemelkedtek az árak. A használt ruha üzletünkben is megtalálhatók alig használt, szinte új, márkás ruhák, amik nem utolsósorban kedvező áron vannak. Legfőképp az újrahasznosítás miatt ajánlom, és mert természetesen pénztárcabarát is. Valamint fontos szempont lehet még, hogy így a vásárló nem látja mindenkin ugyanazt a ruhadarabot – közölte lapunkkal Barkóczi-Szilárcsik Gréta, a Spanyol Cream Használtruha üzletvezetője. Hozzátette: jelenleg tudják tartani az eddigi árakat, és bíznak abban, hogy ez így is marad. Rendszeresen szoktak kedvezményeket adni, például a héten is akciós áron adták a meleg, bundás kabátokat.

Sánta Péterné, az egri Best Használtruha Áruház tulajdonosa kifejtette, hogy az üzletükben kezd megjelenni egy új réteg, akik eddig nem voltak jelen a vásárlók között. Ők főleg az egyedi árazott vállfás termékeket részesítik előnyben, viszont az is észrevehető, hogy a vásárlók sokkal tudatosabbak és célirányosak lettek a járvány óta. Ebben a helyzetben pedig ez a tudatos vásárlás még inkább felerősödött.

– Az egyik, amiért ajánlom, az az újrahasznosítás és a fenntarthatóság, valamint a környezettudatosság. Hiszen földünk természeti értékeinek megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A másik pedig, hogy sokszor márkás, teljesen új, vagy újszerű termékek a bolti ár töredékéért vásárolhatók meg – emelte ki Sánta Péterné. Továbbá elmondta, 2022 januárjában a szokásos évi áremelést hajtották végre. S úgy döntöttek, hogy a jelenlegi helyzetben már nem emelik tovább árakat. Az emelkedő költségeket próbálják racionalizálással, átalakítással és személyesebb, vevőközpontúbb hozzáállással kompenzálni, ami által minőségibb vevőkiszolgálást tudnak elérni.

Emellett több áruházukat is átszervezték az úgynevezett 2 az 1-ben üzletre, ami azt jelenti, hogy az olcsó, naponta csökkenő árú termékek mellett ugyanolyan hangsúllyal megjelentek az egyedileg árazott, vállfás termékek is. Így minden vásárlói réteg megtalálhatja a boltban a számára árban és minőségben legmegfelelőbb terméket, hangsúlyozta.